В аэропорту Барселоны образовались очереди из-за забастовки персонала службы безопасности

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МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Персонал службы безопасности в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат начал в пятницу частичную забастовку, сообщила газета El Periodico.
По ее информации, стачка также пройдет в воскресенье и понедельник. Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час. В результате в аэропорту уже образовались 45-минутные очереди.
Предполагается, что в таком режиме забастовки будут проходить до середины августа. На 14 августа сотрудники службы безопасности запланировали 24-часовую стачку. Главным требованием работников аэропорта является увеличение численности персонала и улучшение условий труда.
Ранее Испанская ассоциация компаний воздушного транспорта подсчитала, что почти тысяча человек не смогла попасть на свои рейсы в аэропорту Барселоны с 24 июля из-за длинных очередей на пунктах досмотра. Тогда персонал службы безопасности начал так называемую итальянскую забастовку - протест, подразумевающий предельно строгое исполнение должностных обязанностей и правил. В результате в аэропорте при прохождении контроля образовывались длинные двухчасовые очереди.
Международный аэропорт Барселоны является вторым крупнейшим в Испании после мадридского. В 2016 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров. Услугами каталонского аэропорта в прошлом году воспользовались около 44,1 млн человек, что на 11,6% выше показателя 2015 года.