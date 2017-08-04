Аэропорт Махачкалы в июле обслужил рекордное количество пассажиров

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в июле 2017 года превысил 101,5 тыс. человек, это рекордное для него количество пассажиров в месяц, сообщила журналистам в пятницу помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в июле 2017 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 101 тыс. 563 пассажира. Это рекордная цифра обслуженных пассажиров в месяц для воздушной гавани Дагестана", - сказала Гамзатова.

По ее словам, по сравнению с данными годичной давности выросло и количество авиавылетов. "В июле 2017 года этот показатель составил 793 воздушных судна, это на 19% больше, чем в июле 2016 года", - сказала она.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт в Дагестане. По итогам 2016 года пассажиропоток здесь вырос на 23% по сравнению с 2015 годом и превысил 869 тыс. человек. К 2019 году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год.

Сейчас пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают 8-10 самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно вылететь в Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан, Турцию.