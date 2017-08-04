Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Махачкалы в июле обслужил рекордное количество пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
4 августа, 12:51 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, августа. /ТАСС

Ежедневно из Махачкалы вылетают 8-10 самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в июле 2017 года превысил 101,5 тыс. человек, это рекордное для него количество пассажиров в месяц, сообщила журналистам в пятницу помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в июле 2017 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 101 тыс. 563 пассажира. Это рекордная цифра обслуженных пассажиров в месяц для воздушной гавани Дагестана", - сказала Гамзатова.

По ее словам, по сравнению с данными годичной давности выросло и количество авиавылетов. "В июле 2017 года этот показатель составил 793 воздушных судна, это на 19% больше, чем в июле 2016 года", - сказала она.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт в Дагестане. По итогам 2016 года пассажиропоток здесь вырос на 23% по сравнению с 2015 годом и превысил 869 тыс. человек. К 2019 году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год.

Сейчас пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают 8-10 самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно вылететь в Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан, Турцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама