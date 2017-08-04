Прием трансферных пассажиров в аэропорту Ростова-на-Дону в I полугодии вырос в 60 раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Аэропорт Ростова-на-Дону в первом полугодии 2017 года обслужил почти 33 тыс. трансферных пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось более чем в 60 раз. Об этом сообщил в пятницу департамент стратегических коммуникаций "Аэропорта Ростова-на-Дону".

"В первом полугодии аэропорт "Ростов-на-Дону" обслужил почти 33 тыс. трансферных пассажиров. В то время как в 2016 году трансферный пассажиропоток фактически отсутствовал: путешествие с пересадкой в Ростове-на-Дону выполнили менее 500 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительно увеличить этот показатель в 2017 году удалось благодаря совместной работе УК "Аэропорты Регионов" с авиакомпаниями по увеличению трансферного потенциала ростовского аэропорта.

"Новые возможности для реализации трансферного потенциала связаны с вводом в эксплуатацию аэропортового комплекса Платов, в котором появятся специальные секторы для оптимизации обслуживания трансферных пассажиров", - рассказали в департаменте.

Также сообщается, что в пятерку самых популярных трансферных направлений через Ростов-на-Дону в первом полугодии вошли: Москва - Баку, Москва - Тбилиси, Санкт- Петербург - Баку, Санкт-Петербург - Тбилиси и Сочи - Махачкала. Всего же с посадкой в Ростове-на-Дону были совершены перелеты между 22 парами российских и зарубежных городов.