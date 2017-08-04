Состоялся первый рейс из Петербурга во Владимир компании "Комиавиатранс"

ВЛАДИМИР, 4 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Embraer авиакомпании "Комиавиатранс" совершил первый рейс из Санкт-Петербурга во Владимир, приземлившись в пятницу утром в аэропорту Семязино. Регулярные полеты между городами будут субсидироваться из регионального и федерального бюджетов, сообщил журналистам первый вице-губернатор Владимирской области Алексей Конышев.

"С руководством Росавиации была достигнута договоренность о том, что наш субъект и этот рейс включены в программу датирования из федерального бюджета. Со своей стороны область тоже выделяет средства на дотацию по программе", - отметил первый вице-губернатор.

Самолет с 16 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Пулково в 7:55 утра и через 1 час 25 минут приземлился в аэропорту Семязино. В Санкт-Петербург самолет с 46 пассажирами, включая губернатора Владимирской области Светлану Орлову, отправился около 10:20 мск.

Предполагается, что до октября рейсы "Комиавиатранса" будут осуществляться только по пятницам, затем перелеты по маршруту планируется выполнять дважды в неделю. Как уточнили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, на субсидирование авиаперелетов в бюджете области до конца года заложено 10,8 млн рублей.

Авиамаршрут Владимир - Санкт-Петербург, открытый в апреле 2015 года, пользовался популярностью у жителей региона. До декабря 2016 года было перевезено более 7 тыс. человек. Перевозки пришлось приостановить из-за организационных проблем в осуществлявшей авиасообщение компании "Псковавиа".