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Судоходные компании Южной Кореи объединяются в альянс

Экономика и бизнес Транспорт
4 августа, 14:05 UTC+3

Год назад обанкротилась крупнейшая южнокорейская судоходная компания Hanjin Shipping, занимавшая седьмую строчку рейтинга крупнейших контейнерных линий в мире

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© EPA/JEON HEON-KYUN

СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Все судоходные компании Южной Кореи во главе с Hyundai Merchant Marine Co. объединятся в альянс, призванный способствовать восстановлению репутации национальной судоходной индустрии на мировом рынке после банкротства Hanjin Shipping Co. в прошлом году, сообщает южнокорейское издание The Pulse со ссылкой на заявление Корейской ассоциации судовладельцев.

В альянс Korea Shipping Partnership войдут все 14 контейнерных перевозчиков Южной Кореи, следует из сообщения ассоциации. На следующей неделе состоится подписание меморандума о взаимопонимании (MoU). Соглашение предусматривает развитие тесного сотрудничества между перевозчиками с целью повышения их конкурентоспособности. В том числе предполагается совместное использование флота, зарубежных терминалов, создание совместных сервисов.

Детали будущего партнерства будут определены к концу этого года, совместные операции начнутся с начала будущего года. Административные функции будет выполнять Корейская ассоциация судовладельцев.

Год назад обанкротилась крупнейшая южнокорейская судоходная компания Hanjin Shipping, занимавшая седьмую строчку рейтинга крупнейших контейнерных линий в мире. Это нанесло серьезный удар по репутации национальных перевозчиков. Создание альянса призвано повысить конкурентоспособность южнокорейских перевозчиков на мировом рынке.

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