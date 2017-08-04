Авиарейсы из Хакасии во Вьетнам вернут в октябре 2017 года

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Абакана (Хакасия) в Камрань (Вьетнам), отмененные весной 2017 года из-за низкой наполняемости самолетов, вновь введут в октябре 2017 года. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

"С 19 октября 2017 по 23 марта 2018 года снова можно будет улететь из аэропорта Абакан во вьетнамский город Камрань. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Royal Flightс регулярностью полетов раз в 12 дней", - говорится в сообщении.

Решение о возобновлении полетов было принято в результате переговоров республиканского Минтранса, аэропорта Абакана, туроператоров республики, Красноярского края и авиакомпании.

"Полеты по данному направлению были прекращены 16 апреля текущего года в связи с низкой наполняемостью самолета Boeing 767 (300), вместимость которого [составляет] 490 пассажиров. Возобновление рейса стало возможным благодаря возросшему пассажирскому спросу и договоренности с авиакомпанией о выполнении полетов на воздушном судне Boeing 757(200) вместимостью 235 пассажирских кресел", - отметили в правительстве.

Royal Flightс создана в 1992 году как авиакомпания "Абакан-Авиа". Полеты начала в 1993 году, первоначально специализировалась на перевозке грузов из Китая. Сейчас авиакомпания выполняет чартерные пассажирские перевозки на самолетах Boeing 767-300 (в компоновке 309 кресел), Boeing 757-200 (в компоновке 224 и 235 кресел) и Boeing 737-800 (в компоновке 189 кресел).