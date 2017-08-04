Китай запустил новый грузовой железнодорожный состав из провинции Шаньдун в Россию

ШАНХАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Новый товарный поезд отправился в пятницу из китайского города Цзинань (административный центр восточной провинции Шаньдун) в Москву. Как сообщает агентство Синьхуа, это первый грузовой железнодорожный состав из провинции Шаньдун в Россию.

Границу с РФ поезд будет пересекать в районе перехода Маньчжурия - Забайкальск в Автономном районе Внутренняя Монголия. Расстояние в 7500 км до Москвы состав должен преодолевать за 15 дней, что на 30 дней быстрее, чем по морю. Первый состав везет в Россию продукцию машиностроения, сувениры, одежду и изделия из пластика на общую сумму в 16 млн юаней (около 2,3 млн долларов).

Первое время грузовой железнодорожный состав по данному маршруту будет направляться в Россию раз в две недели, но в будущем число таких перегонов может быть увеличено, передает агентство.