Отремонтированы два участка трассы М-2 "Крым"

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ТУЛА, 4 августа. /ТАСС/. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков завершило ремонтные работы на четырехполосном скоростном участке трассы М-2 "Крым" (со 157 по 178 км), а также на подъезде к г.Тула (с 29 по 38 км) той же автодороги, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства.
Общая протяженность обновленных участков составила 30 километров.
До конца года в регионе ФКУ Упрдор Москва-Харьков отремонтирует еще 12 км федеральной автодороги М-2 "Крым".