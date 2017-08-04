Стивидоры Находки закупили дополнительное пылеподавляющее оборудование

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Стивидорные компании, занимающиеся открытой перевалкой угля в портах Находки, в июле закупили четыре единицы техники и пылеподавляющего оборудования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Приморского края.

Так, по данным правительства региона, "Компания АО "Дальмормонтаж" пополнила свой автопарк универсальной машиной пылеподавления, ОАО "Терминал Астафьева" - поливомоечной машиной для орошения технологических проездов и прилегающей территории предприятия, ООО "Восточная Стивидорная Компания" приобрела специальный поливомоечный прицеп для трактора, а ООО "Геомар" ввела в эксплуатацию универсальную пылеподавляющую пушку.

"В ближайшее время стивидорами Находки будет закуплено еще четыре комплекса передвижных систем пылеподавления и две поливоуборочные машины", - уточнили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добавив, что соответствующие договоры на покупку техники уже заключены.

Кроме того, АО "Дальмормонтаж" и ОАО "Терминал Астафьева" на своих производственных территориях уже смонтировали 90 метров пылеветрозащитных экранов высотой от 11 до 21 метра.

Cтивидорами также закуплено и передано администрации Находки четыре коммунальные машины для уборки городских улиц.

Борьба с угольной пылью

Стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке, который Владимир Миклушевский поручил разработать в феврале этого года.

Этот план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Кроме того, по поручению главы региона в Находке разрабатывают программу по участию стивидоров в социальной жизни города.

"Эту программу необходимо включить в комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке и синхронизировать ее с проектом "Комфортная городская среда", на реализацию которого на весь край в этом году предусмотрено около 500 миллионов рублей. Стивидоры могли бы на условиях ГЧП присоединиться к этому проекту. Главное - спросить жителей, что им нужно", - заявил Миклушевский во время рабочей поездки в муниципалитет.

Как ТАСС сообщал ранее, проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Приморья. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

Вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам "Прямой линии" с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Всего в Находке перевалку угля ведут 12 компаний, их грузооборот составляет около 20 млн тонн (на 15% больше, чем в прошлом году).