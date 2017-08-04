ФПК назначила более 350 дополнительных поездов на популярные российские курорты

МОСКВА, 4 августа./ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество АО "РЖД") назначило 354 дополнительных пассажирских поезда дальнего следования для путешествий на курорты Краснодарского края, сообщает пресс- служба РЖД.

На самых популярных в летний период железнодорожных направлениях дополнительные поезда будут курсировать до начала сентября.

В список маршрутов, на которые выпущены дополнительные составы, вошли: Санкт-Петербург - Новороссийск, Санкт- Петербург - Анапа, Москва - Адлер, Москва - Анапа, Кострома - Адлер, Уфа - Самара - Адлер, Екатеринбург - Адлер, Тюмень - Адлер, Архангельск - Анапа, Красноярск - Анапа и др.

В связи с увеличением спроса на поездки к Черноморским курортам компания также включила 67 дополнительных вагонов в уже курсирующие поезда. Дополнительные места обеспечены в поездах, которые следуют в Анапу, Адлер, Новороссийск и Ейск отправлением из Москвы, Архангельска, Воркуты, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Ижевска, Уфы, Кирова, Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга.

Всего до начала сентября на востребованных среди отдыхающих направлениях поезда совершат почти 14 тыс. рейсов, что на 4,6% выше уровня прошлого года. В летний период в сообщении с южными курортами планируется перевезти около 6 млн пассажиров. Только в последнюю декаду августа (с 20 августа по 3 сентября 2017 года) в поездах будет предложено 789 тыс. мест, что на 0,7% превышает показатели прошлого года.

По данным пресс-службы РЖД, билеты на дополнительные поезда пассажиры смогут приобрести со скидкой. Так, при покупке билетов на дополнительный поезд № 499/500 Москва - Адлер действуют специальные цены в купейные вагоны: 1899 рублей - верхняя полка, 3650 рублей - нижняя полка. В регулярных поездах также применяются специальные акции в рамках политики динамического ценообразования, отмечается в сообщении.