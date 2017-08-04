JD.com открывает первый полностью автоматизированный сортировочный центр

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Китайская интернет-корпорация JD.com Inc ввела в эксплуатацию первый полностью автоматизированный сортировочный центр в городе Куньшань (провинция Цзянсу), сообщает China Daily.

Компания заявила, что новый сортировочный центр в Куньшане также является первым и единственным в своем роде в мире. Работой комплекса управляет интеллектуальная система, разработанная в самой компании. Возможности комплекса позволяют обрабатывать до девяти тысяч посылок в час.

Корпорация сообщила, что намерена и далее наращивать инвестиции в технологические инновации, чтобы обеспечить высокоэффективные, недорогие и интеллектуальные логистические решения.

В публикации отмечается, что Китай остается крупнейшим в мире рынком экспресс-доставки с 2014 года. По данным национального почтового ведомства, в прошлом году количество доставленных в стране посылок достигло 31,28 млрд, годом ранее - 20,67 млрд, в 2012 году - 5,69 млрд. Ежегодно рынок экспресс-доставки растет более чем на 50%. Выручка индустрии в 2016 году достигла 397,4 млрд юаней (59,15 млрд долларов США), что на 43% больше, чем в 2015.

В общей сложности 84,62% посылок, которые пересылаются на расстояние менее тысячи километров, могут быть доставлены в течение 48 часов.

Средняя стоимость доставки одного отправления снизилась с 18,6 юаней в 2012 году до 12,7 юаней в 2016 году, благодаря развитию конкуренции между крупнейшими операторами, в число которых входят такие компании, как SF Holding Ltd, STO Express и YTO Express. Кроме того, зоны обслуживания операторов охватывают уже 80% отдаленных сельских районов страны.

По данным национального исследовательского центра электронной коммерции, импорт Китая в сфере электронной коммерции в 2016 году достиг 1,2 трлн юаней, что на 33,3% больше, чем в 2015. В этом году объем импорта прогнозируется на уровне 1,85 трлн юаней.