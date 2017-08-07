МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральные Воды в июле увеличил пассажиропок на 40% и обслужил более 225 тыс. пассажиров, сообщили в администрации главных воздушных ворот Северного Кавказа.

"По итогам деятельности международного аэропорта Минеральные Воды за июль текущего года обслужено более 225 тыс. пассажиров. Общий рост пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составляет плюс 40%. На внутренних воздушных линиях количество пассажиров увеличилось на 23%, на международных воздушных линиях - на 147%", - сообщили в аэропорту.

В июле 2017 года востребованными направлениями внутренних линий остались рейсы в Екатеринбург (плюс 53% в сравнении с июлем 2016 г.), Новосибирск (плюс 55% в сравнении с июлем 2016 г.). Также Сочи и Симферополь стабильно пользуются спросом в летний сезон, прямые рейсы в Сочи выполняются авиакомпаниями UTair, "Руслайн" до 4 раз в неделю.

На международных направлениях с 12 июля возобновились полеты авиакомпании Scat в Атырау, продолжаются полеты в Астану. Авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" в июле была открыта дополнительная вторая частота в Ташкент, теперь пассажиры могут воспользоваться рейсами 2 раза в неделю по вторникам и воскресеньям.

Большое значение в общем росте пассажиропотока оказывает выполнение рейсов в Анталью (до 3 раз в день) и Стамбул (до 4 раз в неделю). Также востребованным остается рейс в Ереван, показатель популярности направления - рост пассажиропотока по указанному рейсу в 5 раз в сравнении с июлем 2016 года.

"В тройку лидеров-перевозчиков из аэропорта Минеральные Воды за июль 2017 года вошли авиакомпании "Аэрофлот" (плюс 16% в сравнении с июлем 2016 г.), UTair (плюс 17% в сравнении с июлем 2016 г.), "Россия" (плюс 4% в сравнении с июлем 2016 г.)", - сообщает администрация аэропорта.