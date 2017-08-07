ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВОбщество 7 августа, 11:20
Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКАСпорт 7 августа, 11:17
Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛСпорт 7 августа, 11:06
Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дорогиПроисшествия 7 августа, 11:02
КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"Спорт 7 августа, 11:01
Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"Армия и ОПК 7 августа, 10:55
Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощиЭкономика и бизнес 7 августа, 10:52
Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тоннТранспорт 7 августа, 10:51
Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральные Воды в июле увеличил пассажиропок на 40% и обслужил более 225 тыс. пассажиров, сообщили в администрации главных воздушных ворот Северного Кавказа.
"По итогам деятельности международного аэропорта Минеральные Воды за июль текущего года обслужено более 225 тыс. пассажиров. Общий рост пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составляет плюс 40%. На внутренних воздушных линиях количество пассажиров увеличилось на 23%, на международных воздушных линиях - на 147%", - сообщили в аэропорту.
В июле 2017 года востребованными направлениями внутренних линий остались рейсы в Екатеринбург (плюс 53% в сравнении с июлем 2016 г.), Новосибирск (плюс 55% в сравнении с июлем 2016 г.). Также Сочи и Симферополь стабильно пользуются спросом в летний сезон, прямые рейсы в Сочи выполняются авиакомпаниями UTair, "Руслайн" до 4 раз в неделю.
На международных направлениях с 12 июля возобновились полеты авиакомпании Scat в Атырау, продолжаются полеты в Астану. Авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" в июле была открыта дополнительная вторая частота в Ташкент, теперь пассажиры могут воспользоваться рейсами 2 раза в неделю по вторникам и воскресеньям.
Большое значение в общем росте пассажиропотока оказывает выполнение рейсов в Анталью (до 3 раз в день) и Стамбул (до 4 раз в неделю). Также востребованным остается рейс в Ереван, показатель популярности направления - рост пассажиропотока по указанному рейсу в 5 раз в сравнении с июлем 2016 года.
"В тройку лидеров-перевозчиков из аэропорта Минеральные Воды за июль 2017 года вошли авиакомпании "Аэрофлот" (плюс 16% в сравнении с июлем 2016 г.), UTair (плюс 17% в сравнении с июлем 2016 г.), "Россия" (плюс 4% в сравнении с июлем 2016 г.)", - сообщает администрация аэропорта.