Южно-Кавказская желдорога вложит в инфраструктуру железных дорог Армении $5,4 млн

ЕРЕВАН, 7 августа. /ТАСС/. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) планирует инвестировать в инфраструктуру железных дорог Армении $5,4 млн, сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Валько.

"Даже в свой профессиональный праздник железнодорожники Армении продолжают работу в обычном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование железнодорожной инфраструктуры и заботясь об удобстве пассажиров, - отметил Валько. - Только в этом году в инфраструктуру железных дорог Армении будет инвестировано $5,4 млн".

В Армении в воскресенье отметили День железнодорожника. Помимо своего профессионального праздника, железнодорожники отметили еще ключевых юбилея. Это 120-летие "сбивки" Джаджурского железнодорожного тоннеля на северо-западе Армении (1897), 115 лет со дня прибытия первого поезда из Александрополя в Эривань (1902) и 50 лет полной электрификации железных дорог республики (1962).

ЮКЖД - дочернее предприятие "Российских железных дорог". Оно было образовано после того, как железная дорога Армении в феврале 2008 года была передана РЖД в концессионное управление сроком на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. За минувшие годы проведена большая работа по модернизации локомотивного и вагонного парка, станционного и путевого хозяйства, повышению уровня безопасности движения, решению социальных проблем железнодорожников.