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Аэропорт Южно-Сахалинска готов принимать крупные воздушные суда

Экономика и бизнес Транспорт
7 августа, 10:31 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 7, августа. /ТАСС

Получение разрешения стало возможным благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинск готов принимать дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный самолет Boeing-747 в шести модификациях и грузовой гражданский самолет Ан-124-100, сообщила пресс-служба авиапредприятия в понедельник.

"В свидетельство о государственной регистрации аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) внесена запись о пригодности его к эксплуатации воздушного судна Boeing-747 в шести модификациях и самолета Ан-124-100 - признанного лидера на рынке грузовых авиаперевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. <...> Это долгожданное событие открывает большие перспективы для развития экономики Сахалинской области и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, получение разрешения стало возможным благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта, завершенной в прошлом году, установке новой светосигнальной системы, а также работе коллектива предприятия по подготовке необходимых документов. Воздушная гавань Южно-Сахалинска теперь на постоянной основе сможет осуществлять прием и выпуск пассажирских самолетов Boeing: 747-400ER, 747ER Freighter, 747-400, 747-400F, а также грузовых 747-8F и 747-8.

Кроме того, областной аэропорт прошел сертификацию на постоянный прием и отправление Ан-124-100. Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" аэропорт принимает по разовым разрешениям начиная с 2010 года.

Как отметил гендиректор аэропорта Никиты Полонского, разрешение Росавиации дает возможность строить серьезные планы на будущее, так как воздушная гавань находится практически в середине маршрута следования воздушных судов с западного побережья США до Юго-Восточной Азии. Это открывает новые перспективы сотрудничества с иностранными авиакомпаниями. Планируется, что в будущем авиакомпании смогут использовать аэродром Южно-Сахалинск для дозаправки, что позволит им увеличить коммерческую загрузку самолетов, а воздушная гавань сможет повысить уровень доходов за счет дополнительного обслуживания воздушных судов.

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