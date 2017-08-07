Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тонн

МОСКВА, 7 августа./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-июле 2017 года составила 143,34 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 2,9%, до 28,37 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 19,8% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 18,05 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем в январе-июле 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,6%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено 13,13 млн тонн (+0,4%), летнего (с температурой вспышки выше 61с) - 12,92 млн тонн (-15,2%). Погрузка сырой нефти выросла на 4,8%, с 11,99 до 12,57 млн тонн, что составляет 8,8% совокупного объема.

За отчетный период погрузка дистиллятов газового конденсата выросла на 93,9%, кокса нефтяного - в 2 раза, топлива для реактивных двигателей - на 13,3%. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам июля текущего года погружено 20,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 4% ниже, чем в июле 2016 года.