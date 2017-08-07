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Объем железнодорожных перевозок угля в порты в январе-июле вырос на 16,4%, до 95 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
7 августа, 13:42 UTC+3

На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Усть-Луга - 16,3%, Ванино - 14,8%

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-июля 2017 года увеличились на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 94,81 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 94,79 млн тонн (+16,4%), импортные - 22,89 тыс. тонн (-32,3%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 18,95 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за январь-июль 2016 года. В порт Усть-Луга по сети желдорог доставлено 15,49 млн тонн (+47,2%), Ванино - 13,99 млн тонн (-3,8%), Мурманск - 8,37 млн тонн (+0,7%), Находка - 8,04 млн тонн (+15,5%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Усть-Луга - 16,3%, Ванино - 14,8%.

Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 21,85 тыс. тонн (-2,6%). Детальная информация представлена в таблице.

По итогам июля 2017 года объем экспортных ж/д перевозок угля в порты достиг 13,66 млн тонн (+11,4%), импортных- 1,23 тыс. тонн.

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