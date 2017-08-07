Порт Бронка увеличил парк погрузчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. На многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) "Бронка" доставлен второй вилочный погрузчик Konecranes SMV 16-1200C грузоподъемностью 16 тонн, сообщается на сайте ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка").

Оба погрузчика предназначены для обработки грузов на ро-ро терминале.

"Использование данного оборудования ускорит работы на железнодорожном фронте, погрузку пиломатериалов и ДСП, а также затарку и растарку ролл-трейлеров", - говорится в сообщении.

Также оба погрузчика имеют в комплектации штыревой захват, что позволит обрабатывать различные типы рулонных грузов, такие как сталь, проволока или бумага.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого морпорта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.