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Грузооборот порта Клайпеда в январе-июле вырос на 3%, до 24 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
7 августа, 15:22 UTC+3

В июле текущего года грузооборот порта составил 3,3 млн тонн, что на 2% превышает показатель июля 2016 года

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КЛАЙПЕДА, 7 августа./ТАСС/. Грузооборот порта Клайпеда, по предварительным данным, в январе-июле 2017 года составил 23,9 млн тонн, что на 2,9% или 0,67 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

В июле текущего года грузооборот порта составил 3,3 млн тонн, что на 2% превышает показатель июля 2016 года (3,22 млн тонн). Перевалка навалочных грузов по итогам месяца выросла на 2,3% до 1,31 млн тонн, наливных - на 3,9% до 0,88 млн тонн, генеральных - на 1,9% до 1,1 млн тонн.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт в городе Клайпеда (Литва), на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот порта по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн.

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