Reuters: доходы Египта от транзита судов через Суэц в июле выросли на 4%, до $446,3 млн

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Доходы Египта от транзита судов через Суэц в июле текущего года составили $446,3 млн против $429 млн в июле прошлого года (рост на 4%), сообщает Reuters.

Согласно заявлению Администрации канала, в период с января по июль выручка составила $2,938 млрд.

В июне текущего года доходы составили против $427,2 млн.

Спрос на транзит судов через Суэцкий канал снижался на протяжении большей части прошлого года и первых месяцев текущего. По итогам 2016 года общее количество судов, прошедших через канал, сократилось в годовом сопоставлении с 17,5 тыс. до 16,8 тыс. Трафик за январь и февраль 2017 года составил 2 тыс. 655 судов, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 тыс. 724 судна.

В июне этого года количество судов выросло на 2,5% в годовом сопоставлении, в мае - на 5,7%, в апреле - на 4%, в марте - на 4,8%.