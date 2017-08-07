Reuters: доходы Египта от транзита судов через Суэц в июле выросли на 4%, до $446,3 млн

Красные против белых: история противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Реала"Спорт 7 августа, 17:41
Минтранс считает целесообразной продажу всей доли РЖД в "Трансконтейнере"Транспорт 7 августа, 17:27
"Ницца" объявила о подписании контракта с голландским футболистом СнейдеромСпорт 7 августа, 17:26
Объем ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты за 7 месяцев сократился на 8%Транспорт 7 августа, 17:20
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведенияЭкономика и бизнес 7 августа, 17:02
Завершился международный фестиваль "ФОТОПАРАД в Угличе"Новости партнеров 7 августа, 16:54
В Псковской области разработают проект транспортно-логистического хабаТранспорт 7 августа, 16:54
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в БородинеВ стране 7 августа, 16:50
УЕФА наказал "Партизан" проведением двух еврокубковых матчей без зрителейСпорт 7 августа, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Доходы Египта от транзита судов через Суэц в июле текущего года составили $446,3 млн против $429 млн в июле прошлого года (рост на 4%), сообщает Reuters.
Согласно заявлению Администрации канала, в период с января по июль выручка составила $2,938 млрд.
В июне текущего года доходы составили против $427,2 млн.
Спрос на транзит судов через Суэцкий канал снижался на протяжении большей части прошлого года и первых месяцев текущего. По итогам 2016 года общее количество судов, прошедших через канал, сократилось в годовом сопоставлении с 17,5 тыс. до 16,8 тыс. Трафик за январь и февраль 2017 года составил 2 тыс. 655 судов, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 тыс. 724 судна.
В июне этого года количество судов выросло на 2,5% в годовом сопоставлении, в мае - на 5,7%, в апреле - на 4%, в марте - на 4,8%.