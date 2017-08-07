Поезд-экспресс "Чайка" запущен между Ярославлем и Рыбинском

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") совместно с правительством Ярославской области провела запуск нового пригородного поезда-экспресса "Чайка", который будет ежедневно курсировать между Ярославлем и Рыбинском, сообщается на сайте ОАО "РЖД".

"Это проект, который уже на старте должен составить достойную конкуренцию альтернативным видам транспорта на рынке пригородных перевозок по всем ключевым факторам - скорость, цена, комфорт, качество. Если новый продукт будет востребован жителями Ярославля и Рыбинска, планируем повышать уровень комфорта "Чайки" и сокращать время ее следования, а также рассмотрим возможность запуска ускоренных поездов на других участках Северной дороги", - передаются в сообщении слова начальника СЖД Валерия Танаева.

График курсирования "Чайки" составлен на основе анализа пассажиропотока и направлен на удовлетворение спроса в часы пик.