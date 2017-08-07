В Псковской области разработают проект транспортно-логистического хаба

ТАСС, 7 августа. Проект создания транспортно-логистического хаба разрабатывают в Псковской области. Возможность строительства крупного комплекса складских помещений и распределительных центров в регионе позволит увеличить объем грузоперевозок, сообщили в понедельник в пресс- службе администрации Псковской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Турчака.

"Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал проект по созданию транспортно-логистического хаба на территории Псковской области. Хаб будет эффективно использовать имеющуюся в Псковской области таможенно-логистическую и железнодорожную инфраструктуру и нацелен на увеличение объема грузоперевозок через регион", - процитировали главу области в пресс-службе по итогам рабочей встречи в Москве.

Губернатор также отметил, что в рамках проекта предполагается создание логистического узла в привязке к особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Моглино" с сателлитами на объектах терминально-складской инфраструктуры российских железных дорог. Как уточнил Турчак, цель строительства хаба заключается не только в обслуживании транзитных грузопотоков, но и создание новых производств по переработке грузов как для внутреннего пользования, так и следующих транзитом.

По мнению главы региона, такая логистическая схема позволит снизить нагрузки на автомобильную инфраструктуру региона, загрузить железнодорожную инфраструктуру страны, обеспечить ускоренную доставку грузов для предприятий малого и среднего бизнеса Псковской области за счет оказания услуги "Грузовой экспресс", а также увеличить загрузку пунктов пропуска и таможенно-логистических терминалов на границе.

Проект создания хаба в Псковской области разрабатывается с 2017 года. Как добавили в администрации региона, заинтересованность в нем выразили представители ОАО "РЖД", Октябрьской железной дороги, ПАО "Трансконтейнер", представители Псковской таможни и органов исполнительной власти администрации области. Основными железнодорожными площадками могут выступить грузовые дворы станций "Псков Товарный" и "Псков Березки".

Зачем Пскову хаб

Одной из причин, побудивших псковские власти к созданию проекта логистического комплекса, стало начало строительство в 2013 году ОЭЗ "Моглино" - индустриального парка на 215 гектарах в 8 км от Пскова. Как ранее сообщил ТАСС Андрей Турчак, к 2024 году в ОЭЗ планируется разместить 42 резидента, осенью этого года запустятся два первых завода. На территории ОЭЗ планируется развитие высокотехнологичных секторов промышленности, само строительство предприятий требует больших объемов грузоперевозок.

По оценке специалистов, высокая значимость появления современной транспортно-логистической системы в регионе предопределена приграничным положением Псковской области и большим объемом экспортного и импортного грузопотока. Через территорию области проходит свыше 5% российского импорта и свыше 10% российского экспорта в Республику Беларусь и страны Евросоюза. Кроме того, автотрассы и железные дороги связывают область с Москвой и Санкт-Петербургом.

Хаб или логистический узел представляет собой крупный портал, предназначенный для хранения и обработки груза в больших объемах. Товары здесь складируются, а также перераспределяются для доставки в другие регионы. Как правило, на территории хаба содержится много офисных и складских помещений, холодильных камер, зон таможенного контроля, специальных мест, предназначенных для хранения опасных грузов, ремонтных помещений и так далее.