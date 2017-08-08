Минвостокразвития: режим свободного порта могут распространить на Благовещенск

ТАСС, 8 августа. Минвостокразвития России рассматривает возможность распространения режима свободного порта Владивосток (СПВ) на город Благовещенск и пункты пропуска Благовещенского района, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Распространение режима свободного порта на Благовещенск предполагается в рамках продолжения работы по созданию особых правовых режимов хозяйственной деятельности на приграничных территориях и благоприятно скажется на городе, на регионе и Дальнем Востоке в целом", - приводит пресс-служба слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" был подписан президентом РФ в июле 2015 года и вступил в силу в октябре того же года. Спустя год, в июле 2016 года, его действие было распространено на Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский городской округ на Сахалине, Петропавловск-Камчатский, Певек и Лазовский район Приморского края. С 1 июля 2017 года режим Свободного порта распространен на Углегорский городской округ Сахалинской области.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее заявлял, что планируется и дальше расширять границы свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко. Министерство уже внесло в правительство РФ предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровска (Новый), Петропавловск-Камчатского (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.