Енисейское пароходство изменит систему вознаграждения сотрудников

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (ЕРП, дочерняя структура "Норникеля") приступила к реализации проекта по созданию прозрачной и понятной системы начисления должностных окладов, так называемому грейдингу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба пароходства.

"Для реализации проекта создана рабочая группа из числа специалистов отдела организации труда и заработной платы АО "ЕРП", курирует которую Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильскикий никель", - отмечается в сообщении.

Также грейдинг позволит упорядочить организационную структуру пароходства и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Для этого будут описаны и оценены должности, существующие в штатном расписании компании. "При определении внутренней ценности должностей учитываются такие факторы как сложность работы, уровень ответственности, самостоятельности и коммуникации, условия труда, цена ошибки и другие, а также их стоимость на рынке труда. В итоге в баллах просчитывается "вес" каждой должности с точки зрения важности для компании", - добавили в пресс-службе.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. Основной поток грузов перевозимых компанией, отправляется в арктические районы края, порядка половина приходится на "Норникель". ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро которого - 460 единиц.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.