ФГК в июле сохранила объем перевозок грузов на уровне прошлого года - 17 млн тонн

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в июле 2017 г. перевезло 17 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении компании.

Грузооборот ФГК в июле вырос на 7% - до 36 млрд т-км, среднесуточная погрузка составила 8,4 тыс. вагонов.

В июле ФГК увеличила перевозки основных сырьевых и промышленных грузов - каменного угля, черных металлов, лесных грузов, лома черных металлов, метизов и других. Объем перевозок в сегменте нефтепродуктов увеличился в 2,5 раза и достиг 758 тыс. тонн. Объем погрузки в полувагоны ФГК металлолома вырос на 55% (203 тыс. тонн), черных металлов - на 7% (934 тыс. тонн), каменного угля - на 5% (7,3 млн тонн). Перевозки в крытых вагонах АО "ФГК" приросли за счет: продуктов перемола - в 2,7 раза (52 тыс. тонн), лесных грузов - в 2,2 раза (127 тыс. тонн), минерально-строительных грузов - в 1,1 раза (227 тыс. тонн). Рост объема перевозок на платформах АО "ФГК" отмечен в сегменте перевозок метизов - в 2,3 раза (9,6 тыс. тонн), строительных грузов - в 1,8 раза (26 тыс. тонн).

По итогам работы ФГК в июле 2017 года доля компании на рынке перевозок грузов на сети российских железных дорог составила 14,5%, доля по грузообороту - 17%.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).