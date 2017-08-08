Желдороги США в июле снизили объемы грузоперевозок на 0,6%

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Совокупный грузовой трафик на железных дорогах США в июле 2017 года составил 2,07 млн единиц вагонов, контейнеров и трейлеров, что на 2,5% больше, чем в июле 2016 года, сообщает Ассоциация американских железных дорог AAR в своем ежемесячном обзоре рынка железнодорожных грузоперевозок в США. За первые семь месяцев года объемы перевозок выросли на 4,2%, до 15,7 млн грузовых единиц.

Статистика железнодорожных перевозок в США отдельно считает грузы, перевозимые в железнодорожном подвижном составе - вагоноотправки, и интермодальные грузы, перевозимые в контейнерах и трейлерах.

Исходящий объем вагоноотправок составил в июле 1,02 млн вагонов, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Трафик снизился впервые с октября 2016 года. За первые семь месяцев объемы вагоноотправок составили 7,72 млн единиц, что на 5,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, но на 7,1% ниже уровня 2015 года.

Снижение, в основном, связано с тем, что сравнение показателей объемов перевозок зерна и угля перестало показывать двузначные темпы роста. Как раз в июле прошлого года объемы их начали расти, поясняет AAR.

Динамика объемов зерна и угля, как правило, мало связана с экономическими факторами. Без учета угля снижение объема перевозок в сегменте вагоноотправок составило в июле 2,8%. За период с начала года этот показатель вырос на 1,1%. Без учета угля и зерна, объемы вагоноотправок снизились в июле на 1%.

Объемы перевозок угля выросли в прошлом месяце на 4%, при том что на протяжении шести предшествовавших месяцев темпы роста выражались двузначными цифрами. Спрос на уголь возрос, когда в течение нескольких месяцев в конце 2016 года и в начале 2017 года доля угля в производстве электроэнергии превышала долю газового топлива, однако в апреле-мае газ восстановил свою долю рынка. Положительную динамику объемов перевозок угля обеспечивает на сегодняшний день высокий спрос на экспортные поставки угля из США. По данным официальной статистики, американский экспорт угля за первые пять месяцев текущего года превышал показатели аналогичного периода прошлого года на 60%.

Среди номенклатур, которые показали отрицательную динамику, один из наиболее высоких показателей AAR зафиксировала в сегменте перевозок зерновых (-14%). Объемы перевозок зерна резко снизились после 13 месяцев непрерывного роста. В отчете также отмечается, что снижение объемов с июня по июль довольно нехарактерно для этого вида груза.

В отчете AAR такая динамика объясняется снижением спроса на экспортные поставки зерновых из США, в то время как во второй половине прошлого года спрос резко вырос. При этом усиление конкуренции в результате высоких урожаев кукурузы и сои в Южной Америке и пшеницы в России может помешать росту объемов перевозок в предстоящие месяцы.

Продолжают снижаться объемы перевозок нефти и нефтепродуктов: в июле снижение составило 15,4%, за семь месяцев с начала года - 14,3%. Такая динамика обусловлена продолжающимся снижением спроса на железнодорожные перевозки сырой нефти вследствие развития мощности трубопроводной системы. По оценкам AAR, доля трубопроводного транспорта в доставке нефти, добываемой в Северной Дакоте, за период с начала 2013 года выросла с 20% до 70%.

Объемы перевозок гравия и песка продолжают расти - на 15% в июле. Прежде всего, рост обусловлен увеличением спроса на перевозки сланцевого песка в результате увеличения числа работающих буровых установок.

Сегмент интермодальных перевозок продолжает расти. Объемы интермодальных перевозок в июле выросли на 5,6%, до 1,05 млн контейнеров и трейлеров. Десятый месяц подряд интермодальный трафик на железных дорогах США превышает по объемам конвенциональный. Впервые это случилось в мае 2015 года.

По итогам семи месяцев с начала года объемы интермодальных перевозок на железных дорогах США составили 7,95 млн единиц контейнеров и трейлеров. Это рекорд, превышающий показатель 2016 года на 3,1%, 2015 года - на 0,2%.