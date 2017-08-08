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ОЖД в I полугодии сэкономила благодаря ресурсосберегающим технологиям 21,5 млн руб.

Экономика и бизнес Транспорт
8 августа, 15:15 UTC+3

Система информирования машиниста на локомотивах, оборудованных универсальными системами ведения поезда в грузовом и пассажирском движении, позволила снизить расход сэкономить более чем 8,5 млн рублей

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в первом полугодии 2017 года сэкономила порядка 21,5 млн рублей благодаря использованию ресурсосберегающий технологий, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

"Всего в I полугодии за счет внедрения ресурсосберегающих технологий на Октябрьской железной дороге удалось сэкономить порядка 21,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, система информирования машиниста на локомотивах, оборудованных универсальными системами ведения поезда в грузовом и пассажирском движении, позволила снизить расход топливно-энергетических ресурсов и сэкономить более чем 8,5 млн рублей.

В прошлом году была произведена модернизация систем освещения цеха по ремонту тележек высокоскоростных поездов "Сапсан". За первую половину 2017 года внедрение светодиодной техники позволило сэкономить около 300 тыс. рублей.

Кроме того, были внедрены такие энергосберегающие технологии, как система теплоснабжения, работающая на твердом топливе (пеллетные котельные), и автоматизированная система комплексного учета топливно-энергетических ресурсов железной дороги. Экономический эффект от использования данных технологий в первом полугодии приблизился к 5 млн рублей.

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