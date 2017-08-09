Губернатор Ростовской области утвердил план начала работы аэропорта Платов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план начала функционирования аэропортового комплекса Платов, который возводится в Аксайском районе в рамках подготовки к ЧМ-2018. В документе содержатся все ключевые аспекты работы - от управления воздушным движением до отработки поставки бортового питания на воздушные суда, сообщила пресс-служба губернатора региона в среду.

"В документе содержатся этапы ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса, а также сроки перевода всех служб из пока еще действующей воздушной гавани Ростова-на-Дону в новый аэропорт. Подбор персонала, необходимого для укомплектования штатного расписания, будет завершен в середине ноября", - говорится в сообщении.

В документе также прописано, что с 16 октября по 20 ноября будет проведено тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне, а также отправление, прибытие, трансфер пассажиров и прием багажа. В этот же период проверят работоспособность парковочного комплекса и обеспечение воздушных судов бортовым питанием.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.