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Губернатор Ростовской области утвердил план начала работы аэропорта Платов

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 10:35 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, августа. /ТАСС

С 16 октября по 20 ноября будет проведено тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне, а также отправление, прибытие, трансфер пассажиров и прием багажа

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Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план начала функционирования аэропортового комплекса Платов, который возводится в Аксайском районе в рамках подготовки к ЧМ-2018. В документе содержатся все ключевые аспекты работы - от управления воздушным движением до отработки поставки бортового питания на воздушные суда, сообщила пресс-служба губернатора региона в среду.

"В документе содержатся этапы ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса, а также сроки перевода всех служб из пока еще действующей воздушной гавани Ростова-на-Дону в новый аэропорт. Подбор персонала, необходимого для укомплектования штатного расписания, будет завершен в середине ноября", - говорится в сообщении.

В документе также прописано, что с 16 октября по 20 ноября будет проведено тестирование процессов обслуживания воздушных судов на перроне, а также отправление, прибытие, трансфер пассажиров и прием багажа. В этот же период проверят работоспособность парковочного комплекса и обеспечение воздушных судов бортовым питанием.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.

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