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Ъ: правительство решило электрифицировать желдорог Крыма по наиболее экономному сценарию

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 10:42 UTC+3

Наиболее экономный вариант электрификации был предложен в середине июля. Он обойдется в 3,9 млрд руб. без учета затрат на техприсоединение тяговой подстанции к сетям "Крымэнерго"

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство согласилось с предложением Минтранса по объему и финансированию электрификации железных дорог Крыма до 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на стенограмму прошедшего совещания о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя в Феодосии.

В документе зафиксированы слова председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об "электрификации на переменном токе участка станция Тамань-Пассажирская-транспортный переход через Керченский пролив-Джанкой с ответвлением на Феодосию (это первый этап) и электрификации на переменном токе участка станция Тамань-Пассажирская-транспортный переход через Керченский пролив-Багерово (4,4 млрд руб.)".

Ранее "Ъ" сообщал, что наиболее экономный вариант электрификации - от Керченского моста до Багерово близ Керчи - был предложен как основной Минтрансом, ОАО "РЖД" и ФГУП "Крымские железные дороги" в середине июля. Он обойдется в 3,9 млрд руб. без учета затрат на техприсоединение тяговой подстанции к сетям "Крымэнерго". Источником финансирования должна выступить экономия бюджетных средств на проекте развития сухогрузного района порта Тамань (это потребует внесения изменений в ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года"). РЖД оценивали потенциал такой экономии в 4,2 млрд руб. (из 10 млрд руб., необходимых на полное развитие станции), пишет "Ъ", ссылаясь на протокол одного из июньских совещаний. Но сам факт экономии возникает за счет остатка средств бюджета не ранее 2020 года, поэтому понадобится дополнительное выделение 4,4 млрд руб. в 2018-2020 годах.

Первый этап станет частью проекта электрификации на переменном токе железнодорожных путей от станции Тамань-Пассажирская до Джанкоя. Его стоимость ранее оценивалась РЖД в 35 млрд руб. Этот проект решено разбить на этапы и после электрификации участка до Багерово, которая должна завершиться в 2019 году, реализовывать в 2020-2025 годах по мере возникновения средств в бюджете.

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