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Вагоноремонтное депо ПГК открыло отделение по капитальному ремонту колесных пар

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 11:23 UTC+3

Инвестиции в проект составили 42,3 млн руб., срок окупаемости составит около трех лет

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. АО "Вагоноремонтное предприятие "Грязи" (ВРП "Грязи", 100% акций принадлежит ПГК) ввело в эксплуатацию прессовое отделение по капитальному ремонту колесных пар вагонов со сменой элементов мощностью 300 ед. в месяц, сообщает пресс-служба ПГК.

По словам заместителя генерального директора по техническому развитию ПГК Сергея Гончарова, инвестиции в проект составили 42,3 млн руб., срок окупаемости составит около трех лет.

АО "Вагоноремонтное предприятие "Грязи" находится в городе Грязи Липецкой области и специализируется на текущем и капитальном ремонте грузовых вагонов различных типов, в том числе полувагонов, платформ, крытых вагонов, хопперов для перевозки горячих окатышей. Производственная мощность предприятия рассчитана, в среднем, на осуществление 4,2 тыс. плановых ремонтов вагонов ежегодно.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК - более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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