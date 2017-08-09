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Чистая прибыль НМТП по РСБУ в I полугодии снизилась на 16% - до 18,65 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Выручка в отчетном периоде снизилась на 13,63%, до 12,43 млрд руб.

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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2017 года составила 18,65 млрд руб., что на 16,04% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка НМТП в отчетном периоде снизилась на 13,63%, до 12,43 млрд руб.

Валовая прибыль компании по итогам первого полугодия сократилась на 20,54%, составив 9,32 млрд руб., прибыль от продаж - на 21,92%, до 8,72 млрд руб. Доналоговая прибыль уменьшилась на 21,02% и составила 20,51 млрд руб.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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