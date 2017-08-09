Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года составила 57,4 млн тонн, что на 3% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
За семь месяцев на ОЖД погружено:
- руды железной - 14,3 млн тонн (+3,7%);
- строительных грузов - 14,3 млн тонн (-18,3%);
- промышленных грузов - 1,4 млн тонн (-2,6%);
- лесных грузов - 3 млн тонн (-8%);
- нефти и нефтепродуктов - 7 млн тонн (-3,8%);
- удобрений - 10,3 млн тонн (+9,3%);
- химикатов - 763,4 тыс. тонн (+51,5%).
Тарифный грузооборот за отчетный период составил 94,6 млрд тонно-км (+0,1% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 28,3 млрд тонно-км (-0,4%).
Погрузка в июле составила 8,5 млн тонн, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
В июле текущего года на Октябрьской железной дороге погружено:
- руды железной - 2 млн тонн (-7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);
- строительных грузов - 2,4 млн тонн (-15%);
- промышленных грузов - 226 тыс. тонн (-11,2%);
- цемента - 110 тыс. тонн (+36,5%);
- лесных грузов - 400 тыс. тонн (-8,4%);
- нефти и нефтепродуктов - 871,3 тыс. тонн (-25,7%);
- удобрений - 1,5 млн тонн (+9,7%);
- химикатов - 123,1 тыс. тонн (+23,5%).
Тарифный грузооборот в июле 2017 года составил 13,5 млрд тонно-км (-0,3% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 17,5 млрд тонно-км (-0,3%).
В целом на сети ОАО "РЖД" погрузка в июле 2017 года составила 106,6 млн тонн (+2,2%). Грузооборот за прошлый месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км.
Погрузка за январь-июль 2017 года, по оперативным данным, составила 727,3 млн тонн (+3,3%), грузооборот - 1433,7 млрд тарифных тонно-км (+7,1%).