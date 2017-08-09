ФГК в июле 2017 г. увеличила погрузку экспортных грузов на 2%, до 5,4 млн тонн

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МОСКВА, 9 августа./ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по итогам июля 2017 года увеличило погрузку экспортных грузов на 2%, до 5,4 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.
В том числе, объем лесных грузов вырос на 30%, до 166 тыс. тонн, металлов - на 21%, до 385 тыс. тонн, каменного угля - на 9%, до 4,3 млн тонн, нефти - в 2 раза, до 158 тыс. тонн.
"Объем перевозок каменного угля увеличился, в том числе, за счет разработки и внедрения совместно с угледобывающими компаниями новых логистических схем в направлении портов Дальнего Востока и в адрес потребителей Европы через погранпереход Мамоново в Польше. Что касается металлов, то их перевозки в экспортных направлениях нарастили предприятия ООО "ЕвразХолдинг", ПАО "Мечел" и другие клиенты Компании в этом сегменте. Существенный рост зафиксирован с полигонов Западно-Сибирской и Свердловской ж.д. на станцию Мыс Астафьева для дальнейшей отправки зарубежным потребителям через порт Находка, с Южно-Уральской ж.д. - в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Белоруссию, порты Северо-Запада", - подчеркнул заместитель генерального директора по коммерции и производству ФГК Андрей Исаев.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 г. составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 г.).