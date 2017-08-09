Перевалка угля АО "Восточный порт" в январе-июле достигла 13,6 млн тонн

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НАХОДКА, 9 августа./ТАСС/. Стивидорная компания "Восточный порт" в январе-июле текущего года перевалила 13,6 млн тонн угля, что на 1% или 0,14 млн тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 5 августа текущего года грузооборот "Восточного порта" превысил 14 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.
В июле производственно-перегрузочными комплексами компании перевалено 2 млн тонн угля. 8 июля установлен рекорд среднесуточной выгрузки угля с железнодорожного транспорта - 1088 вагонов в сутки.
АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот компании в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".
В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.