Ъ: UCL Holding готов выкупить лишь часть пакета РЖД в "Трансконтейнере"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. UCL Holding Владимира Лисина готов приобрести не менее 50% плюс одной акции "Трансконтейнера", сохранив ОАО "РЖД" в качестве крупного акционера, - путем покупки части пакета у монополии, а части у НПФ "Благосостояние", сообщает газета "Коммерсантъ".

"UCL считает возможной сделку, при которой ОАО "РЖД" остается совладельцем "Трансконтейнера". В рамках нее контрольный пакет может быть сформирован с участием акций оператора, принадлежащих НПФ "Благосостояние" (24,5%), и части пакета ОАО РЖД", - пишет "Ъ".

Как рассказали газете источники в фонде, "Благосостояние" считает продажу возможной с учетом минимальной доходности не ниже 10% годовых (цена на 1 января, по данным учета фонда, составляла 3,6 тыс. руб. за акцию).

Интерес к покупке пакета РЖД также проявляет группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и РФПИ с потенциальным иностранным "стратегом".

Президент РЖД Олег Белозеров заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. С этой позицией солидарен и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который считает, что "там, где существует монопольный сегмент, лучше, чтобы этот сегмент находился в руках государства, а не частных собственников".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.