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"Ведомости": арбитраж принял иск группы "Еврокит" о банкротстве Brunswick Rail

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 10:12 UTC+3

Финансовая устойчивость компании подорвалась из-за резкого падения курса рубля в 2014 году. Тогда 52% контрактов компании о лизинге вагонов были номинированы в долларах

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 2 августа принял к производству заявление инвестиционно-промышленной группы "Еврокит" о признании лизинговой компании Brunswick Rail банкротом, сообщает газета "Ведомости".

Сумма долга перед "Еврокитом" в определении суда не указана. Заседание назначено на 19 октября.

Общий долг Brunswick Rail на 31 марта составил $745,8 млн (включая мезонинное финансирование на $104 млн). Большая часть долга - это облигации на $600 млн, которые нужно погасить в ноябре 2017 г. Сейчас компания ведет переговоры о реструктуризации этого долга - в апреле она сменила владельца: 100% Brunswick Rail купила структура бывшего гендиректора Владимира Лелекова Amalgam Rail Investment Ltd. Условия размещения евробондов предусматривали, что компания в случае смены контроля выкупит облигации, отмечает газета.

"Компания продолжает вести переговоры с бондхольдерами по реструктуризации еврооблигаций", - передал "Ведомостям" через представителя гендиректор лизинговой компании Виктор Кошкин. В настоящее время бонды Brunswick Rail, по данным Bloomberg, торгуются с доходностью 112,2%.

Brunswick Rail была создана в 2004 году. Сейчас парк компании насчитывает около 26 тыс. вагонов, в том числе примерно 14 тыс. 869 полувагонов. Вагоны Brunswick арендуют "Первая грузовая компания", "Нефтетранссервис", СУЭК, "Уралхим" и "Совфрахт". Как отмечает газета, финансовая устойчивость компании подорвалась из-за резкого падения курса рубля в 2014 году. Тогда 52% контрактов компании о лизинге вагонов были номинированы в долларах.

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