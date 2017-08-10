Лоукостер Buta Airways начнет летать из Казани в Баку с сентября

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КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Бюджетная авиакомпания Buta Airways начнет выполнять рейсы из Казани в Баку и обратно с 1 сентября, сообщили в четверг в пресс-службе международного аэропорта Казань. Ранее рейсы выполнялись компанией "Азербайджан Хава Йоллары" (Azal).
"С 1 сентября 2017 года рейсы авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары" по направлению Баку-Казань-Баку будут выполняться авиакомпанией Buta Airways. Полеты будут проходить на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых всего два года", - сказали в пресс- службе.
Рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 2,5 часов.
Buta Airways - недавно созданная бюджетная авиакомпания), находящаяся в структуре ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (Azal). Авиаперевозчик базируется в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.
Пассажиропоток аэропорта Казани в первом полугодии 2017 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,090 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта в 2016 году насчитывала 65 направлений, из них 31 - международное.