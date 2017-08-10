Резидент Свободного порта на Камчатке запустил линию перевозок рыбопродукции в страны АТР

СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРПТЭК 10 августа, 12:18
Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в ТурцииПолитика 10 августа, 12:18
Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге РоссииОбщество 10 августа, 12:17
Суд продлил до августа арест экс-главы кемеровского главка СКСибирь 10 августа, 12:15
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"Культура 10 августа, 12:13
ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговорЭкономика и бизнес 10 августа, 12:07
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к нимОбщество 10 августа, 12:00
Путин внес "Россети" в перечень стратегических предприятийЭкономика и бизнес 10 августа, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Резидент Свободного порта на Камчатке, компания "Терминал Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо"), поставила под загрузку контейнеровоз Papa Mau, который выполнит первый прямой тестовый рейс из Петропавловска-Камчатского в южнокорейский порт Пусан, минуя порт Владивосток. Туда судно доставит рыбопродукцию, которую в дальнейшем направят в страны Азии, Европы и в США, сообщил журналистам в четверг директор компании "Терминал Сероглазка" Владимир Вальтер.
"В качестве тестового судозахода под загрузку у причала компании встал контейнеровоз Papa Mau компании MCC Transport (судоходное подразделение международной компании Maersk Line). Судно следует по маршруту Пусан - Петропавловск-Камчатский - Пусан. В Петропавловске-Камчатском оно выгрузило 300 порожних рефрижераторных контейнеров и примет на борт 125 рефрижераторных 40-футовых контейнеров с рыбопродукцией камчатских компаний", - сказал Вальтер.
Далее рыбопродукция общим весом 3 250 тонн будет доставлена из Южной Кореи в Японию и Китай, Европу и США. Одно из главных преимуществ в прямой перевозке, минуя порт Владивосток, - сокращение сроков доставки. "Наш проект позволяет отправлять продукцию без дополнительной перевалки и сократить время доставки. Экономия транзитного времени как минимум шесть-семь дней на этом плече, если сравнивать с традиционным путем через Владивосток", - отметил директор компании.
Он добавил, что в планах компании запустить регулярную линию контейнерных перевозок. Для этого, в частности, на территории терминала в Петропавловске-Камчатском будет построен холодильник, благодаря которому рефрижераторные мощности по хранению продукции будут доведены до 20 тыс. тонн единовременно, а годовой объем перевалки рыбопродукции составит 300-350 тыс. тонн.
Планируется, что на первом этапе контейнерные перевозки напрямую в страны АТР будут осуществляться один раз в два месяца с последующим увеличением частоты. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин отметил, что запуск новой контейнерной линии позволит сохранить высокое качество камчатской рыбопродукции, идущей на экспорт, а также снизит цену доставки за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах.
"Сегодня Камчатка - лидер по добыче рыбы в стране, наши рыбаки добывают около 1 млн тонн биоресурсов, предприятия производят около 850 тыс. тонн рыбопродукции. Мы заинтересованы, чтобы этот транспортный сегмент на Камчатке развивался. Мы ждем, что проект будет востребован не только у камчатских рыбаков, но и у промышленников с других территорий, работающих в рамках охотоморской и беринговоморской экспедиций. Они также смогут переваливать груз здесь - это удобно и позволит им работать напрямую с потребителем, без заходов в другие порты Дальнего Востока", - сообщил Илюхин.
"Терминал Сероглазка" планирует создать в Петропавловске-Камчатском крупный современный рефрижераторный терминал, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"Компания уже ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тыс. тонн, заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей", - сообщила пресс-служба.
В дальнейшем реализация проекта позволит увеличить объем перевалки грузов до 800 тыс. тонн в год. Будет создан крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России, который станет опорным для поставки грузов в порты Азии, Европы, США по Северному морскому пути.
Камчатский край представит компанию на Восточном экономическом форуме-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.