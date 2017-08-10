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Резидент Свободного порта на Камчатке запустил линию перевозок рыбопродукции в страны АТР

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 11:43 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 10, августа. /ТАСС

В планах компании запустить регулярную линию контейнерных перевозок

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Резидент Свободного порта на Камчатке, компания "Терминал Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо"), поставила под загрузку контейнеровоз Papa Mau, который выполнит первый прямой тестовый рейс из Петропавловска-Камчатского в южнокорейский порт Пусан, минуя порт Владивосток. Туда судно доставит рыбопродукцию, которую в дальнейшем направят в страны Азии, Европы и в США, сообщил журналистам в четверг директор компании "Терминал Сероглазка" Владимир Вальтер.

"В качестве тестового судозахода под загрузку у причала компании встал контейнеровоз Papa Mau компании MCC Transport (судоходное подразделение международной компании Maersk Line). Судно следует по маршруту Пусан - Петропавловск-Камчатский - Пусан. В Петропавловске-Камчатском оно выгрузило 300 порожних рефрижераторных контейнеров и примет на борт 125 рефрижераторных 40-футовых контейнеров с рыбопродукцией камчатских компаний", - сказал Вальтер.

Далее рыбопродукция общим весом 3 250 тонн будет доставлена из Южной Кореи в Японию и Китай, Европу и США. Одно из главных преимуществ в прямой перевозке, минуя порт Владивосток, - сокращение сроков доставки. "Наш проект позволяет отправлять продукцию без дополнительной перевалки и сократить время доставки. Экономия транзитного времени как минимум шесть-семь дней на этом плече, если сравнивать с традиционным путем через Владивосток", - отметил директор компании.

Он добавил, что в планах компании запустить регулярную линию контейнерных перевозок. Для этого, в частности, на территории терминала в Петропавловске-Камчатском будет построен холодильник, благодаря которому рефрижераторные мощности по хранению продукции будут доведены до 20 тыс. тонн единовременно, а годовой объем перевалки рыбопродукции составит 300-350 тыс. тонн.

Подспорье для рыбацкой отрасли

Планируется, что на первом этапе контейнерные перевозки напрямую в страны АТР будут осуществляться один раз в два месяца с последующим увеличением частоты. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин отметил, что запуск новой контейнерной линии позволит сохранить высокое качество камчатской рыбопродукции, идущей на экспорт, а также снизит цену доставки за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах.

"Сегодня Камчатка - лидер по добыче рыбы в стране, наши рыбаки добывают около 1 млн тонн биоресурсов, предприятия производят около 850 тыс. тонн рыбопродукции. Мы заинтересованы, чтобы этот транспортный сегмент на Камчатке развивался. Мы ждем, что проект будет востребован не только у камчатских рыбаков, но и у промышленников с других территорий, работающих в рамках охотоморской и беринговоморской экспедиций. Они также смогут переваливать груз здесь - это удобно и позволит им работать напрямую с потребителем, без заходов в другие порты Дальнего Востока", - сообщил Илюхин.

Порт-хаб на Северном морском пути

"Терминал Сероглазка" планирует создать в Петропавловске-Камчатском крупный современный рефрижераторный терминал, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Компания уже ведет строительство промышленного холодильника емкостью 15 тыс. тонн, заканчивает установку портального крана и дооборудование причала под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

В дальнейшем реализация проекта позволит увеличить объем перевалки грузов до 800 тыс. тонн в год. Будет создан крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России, который станет опорным для поставки грузов в порты Азии, Европы, США по Северному морскому пути.

Камчатский край представит компанию на Восточном экономическом форуме-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

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