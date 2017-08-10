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АТОР: спрос на речные круизы в России в 2017 году вырос на 5-10%

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Компании намерены компенсировать неудачное начало сезона, испорченное холодной и дождливой погодой, за счет скидок и продления навигации до последних недель октября

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне в текущем году стали на 5-10% чаще бронировать места в речных круизах по стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Подводить итоги сезона еще рано, но на данный момент рост турпотока составляет 5-10% по сравнению с прошлым годом. В июле была очень хорошая загрузка. Что же касается сентября, то прогнозировать еще рано", - говорится в сообщении АТОР со ссылкой на данные компании "Мостурфлот".

В свою очередь руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин сообщил АТОР, что только на этом водном пути число круизных теплоходов увеличилось в этом году на 8%.

Как отмечают в АТОР, компании намерены компенсировать неудачное начало сезона, испорченное холодной и дождливой погодой, за счет скидок и продления навигации до последних недель октября.

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