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"Инкотек Карго" перевезла более 4 тыс. тонн оборудования для АЭС "Белене" в Болгарии

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 12:07 UTC+3

В состав партии вошли 33 единицы крупногабаритных и тяжеловесных изделий массой от 77 до 327 тонн

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Инкотек Карго" в рамках контракта с АО "Атомстройэкспорт" завершила перевозки первой партии крупногабаритного оборудования объемом более четырех тыс. фрахтовых тонн для строительства АЭС "Белене" в Болгарии, сообщает пресс-служба "Инкотек Карго".

В состав партии вошли 33 единицы крупногабаритных и тяжеловесных изделий массой от 77 до 327 тонн. Общий объем поставки составил 8 857 кубометров, суммарная масса - 4 043 тонны, число грузовых мест - 218.

Транспортировка первой партии оборудования осуществлялась по маршруту: ПАО "Ижорские заводы" - Морской порт Санкт-Петербург - порт Констанца (Румыния) - специализированный причал АЭС в Болгарии - площадка хранения на АЭС "Белене".

Контракт между ООО "Инкотек Карго" и АО "Атомстройэкспорт" на организацию доставки оборудования для строительства АЭС "Белене" был заключен в январе этого года.

В активе "Инкотек Карго" перевозки как для зарубежных, так и для российских атомных станций: Куданкуламской АЭС в Индии, АЭС Руппур в Бангладеш, Бушерской АЭС в Иране, Тяньваньской АЭС в Китае, АЭС Белене в Болгарии, АЭС "Норд" в Германии, Нововоронежской АЭС-2, Калининской АЭС, Ленинградской АЭС-2. Общий объем оборудования, перевезенного компанией в рамках этих проектов - превысил 500 тыс. фрахтовых тонн.

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