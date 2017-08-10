Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос за семь месяцев 2017 года на 20%

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта с января по июль этого года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил более 570 тыс. человек, сообщила в четверг журналистам помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала за семь месяцев 2017 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 570 178 пассажиров", - сказала Гамзатова.

По ее словам, с января по июль этого года на 17% увеличилось и количество авиавылетов по сравнению с семью месяцами прошлого года. "За указанный период 2017 года этот показатель составил 4855 воздушных судов", - отметила она, добавив, что с начала этого года в аэропорту Махачкалы перевезли 1168 тонн грузов и почты.

Аэропорт Махачкалы после реконструкции взлетно- посадочной полосы в 2014 году с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам 2016 года, как сообщалось ранее, пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 23% по сравнению с показателем 2015 года и составил более 869 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2017 года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С мая аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетает восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан, Турцию.