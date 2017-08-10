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Ученые оценят план строительства высокоскоростной желдороги Россия - Монголия - КНР

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 13:45 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, августа. /ТАСС
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УЛАН-УДЭ, 10 августа. /ТАСС/. Российские ученые оценят возможность строительства трансграничной высокоскоростной железной дороги Россия - Монголия - КНР. Об этом ТАСС рассказал в четверг директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН Ендон Гармаев.

"Эта масштабная научная работа, в которой принимают участие ученые из Китая, Монголии и России, началась в 2016 году. В начале августа 2017 года между крупными российскими институтами РАН подписано соглашение о совместных научных изысканиях по проекту возможного строительства железной дороги Россия - Монголия - КНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проектируемая железная дорога на территории России разбита на несколько условных отрезков, за каждым из них закреплены разные институты: БИП СО РАН, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (Иркутск), Институт географии РАН (Москва), Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (Чита) и Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН. "Каждый из этих институтов будет проводить исследования на своих участках, - пояснил Гармаев. - Вся наша работа рассчитана на пять лет. Задача - оценка возможности строительства высокоскоростной железной дороги и предварительная оценка возможного воздействия на окружающую среду в случае строительства объекта", - сказал собеседник агентства.

Общим научным руководителем всего проекта является директор Центра региональных эколого-экономических исследований и планирования Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук (Пекин), профессор Дун Сочэн. По его словам, на территории КНР такая высокоскоростная железная дорога уже построена, и по нескольким направлениям, в том числе на север - к границе с Монголией. "По ней курсирует поезд под названием "Гармония", из всех поездов он самый новый и может развивать скорость до 400 км в час, - рассказал ТАСС Дун Сочэн. - У нас уже есть план строительства ветки сообщением северо-восток Китая - Владивосток".

Как отметил зарубежный ученый, сейчас идет исследовательская работа, только после нее станут известны и стоимость проекта, и сроки строительства трансграничный железной дороги. "По нашим предварительным расчетам, на территории Монголии высокоскоростная железная дорога может возводиться три года, в России - пять лет", - добавил он.

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