Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн т

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также на внутренний рынок крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и холдингами по итогам января-июля 2017 года составила 83,26 млн тонн, что на 0,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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ТАСС, на основании данных Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, составил рейтинг крупнейших НПЗ/холдингов по погрузке нефтепродуктов на станциях.

Лидирующую строчку рейтинга занимает Омский НПЗ. За отчетный период на станции Комбинатская погружено 7,58 млн тонн, что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года. В том числе погрузка бензина составила 2,36 млн тонн (+9,8%), топлива для реактивных двигателей - 0,91 млн тонн (-0,8%), флотского мазута - 0,8 млн тонн (-17,5%), топочного мазута - 0,86 млн тонн (+51,5%). Доля погрузки предприятия в структуре погрузки нефтепродуктов на сети РЖД составляет 9,1%.

Погрузка Киришским НПЗ на станции Кириши составила 6,69 млн тонн (-3,6%). В том числе погрузка топочного мазута достигла 4,13 млн тонн (-6,8%), моторного бензина - 1,39 млн тонн (+1,1%). Доля погрузки предприятия составила 8%.

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Волгоградским НПЗ на станции Татьянка за отчетный период погружено 6,56 млн тонн нефтепродуктов (+11,6%). Из них 2,64 млн тонн составила погрузка зимнего топлива (+37,4%), 713,83 тыс. тонн - флотского мазута (-50,6%). Доля погрузки предприятия составляет 7,9%.

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети желдорог России по итогам января-июля 2017 года погружено 143,34 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. В том числе топочного мазута погружено 28,37 млн тонн (-2,9%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 18,05 млн тонн (-4,3%), сырой нефти - 12,57 млн тонн (+4,8%).