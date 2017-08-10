Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство вторых путей на ж/д линии Алматы-Шу завершится в декабре 2017 г.

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 15:39 UTC+3

В декабре завершится укладка вторых путей на участке протяженностью 59 километров

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Строительство вторых путей на железнодорожной линии Алматы-Шу планируется завершить в декабре 2017 года, сообщается на официальном сайте премьер- министра Республики Казахстан.

Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК рассказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

"Общая протяженность участка Алматы-Шу более 300 километров, но здесь предстоит выполнить работы по устройству вторых путей на протяженности 111 километров. Если в декабре прошлого года был завершен первый пусковой комплекс - это 52 километра, то в текущем году завершится укладка вторых путей на протяжении 59 километров. Это, увеличит пропускную способность более чем в два раза, но здесь стоит отметить еще один немаловажный фактор, как увеличение проходимости скоростных поездов", - приводятся в сообщении его слова.

Скляр отметил, что вторые пути позволят на более высоком качестве организовать скоростное пассажирское движение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
5
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
6
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье
7
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама