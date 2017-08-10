Строительство вторых путей на ж/д линии Алматы-Шу завершится в декабре 2017 г.

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АСТАНА, 10 августа. /ТАСС/. Строительство вторых путей на железнодорожной линии Алматы-Шу планируется завершить в декабре 2017 года, сообщается на официальном сайте премьер- министра Республики Казахстан.
Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК рассказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.
"Общая протяженность участка Алматы-Шу более 300 километров, но здесь предстоит выполнить работы по устройству вторых путей на протяженности 111 километров. Если в декабре прошлого года был завершен первый пусковой комплекс - это 52 километра, то в текущем году завершится укладка вторых путей на протяжении 59 километров. Это, увеличит пропускную способность более чем в два раза, но здесь стоит отметить еще один немаловажный фактор, как увеличение проходимости скоростных поездов", - приводятся в сообщении его слова.
Скляр отметил, что вторые пути позволят на более высоком качестве организовать скоростное пассажирское движение.