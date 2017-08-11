Армавирский машиностроительный завод к концу года запустит производство вагонов-термосов

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Машиностроительный завод в Армавире на Кубани с этого года начнет производство современных изотермических вагонов. Опытные образцы до конца августа будут направлены на испытательный полигон Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Уже изготовлено два опытных образца вагона-термоса, один из которых будет представлен на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО-1520". Второй вагон до конца августа будет направлен на испытания на полигоны "ВНИИЖТ", которые продлятся, ориентировочно, до октября 2017 года", - отмечается в сообщении краевой пресс-службы.

Вагон-термос объемом 120 кубометров, разработанный по программе импортозамещения, в четверг показали губернатору Вениамину Кондратьеву. "Еще вчера вагоны такого высокого качества были только импортного производства, а сегодня они производится в России у нас в Армавире. Уверен, вагоны Армавирского машиностроительного завода будут востребованы на рынке, и все перевозки будут осуществляться в ваших вагонах, а это рабочие места и налоги в бюджет", - отметил глава региона.

По словам руководства предприятия, к производству новых грузовых крытых вагонов Армавирский завод готовится приступить уже в конце текущего года. Как уточнили ТАСС на заводе, изотермический вагон предназначен для перевозки скоропортящихся грузов, поддержание температуры груза в пути следования обеспечивается за счет теплоизоляции грузового помещения и запаса тепловой энергии.

"Армавирский опытный машиностроительный завод" является филиал компании "Новозыбковский машиностроительный завод". Кроме грузовых вагонов он также производит тензометрические весы для взвешивания большегрузных автомобилей и железнодорожных вагонов. За первое полугодие 2017 года завод отгрузил продукции на 619,1 млн рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Краснодарского края с начала года предприятием перечислено 23,9 млн рублей налоговых платежей.