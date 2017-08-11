РЖД введут скидку на экспортные перевозки алюминия при условии погрузки не менее 3,5 млн т

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) введет скидку в размере 13,3% на экспортные перевозки алюминия и алюминиевой катанки в вагонах в груженом рейсе со станций Багульная, Базаиха, Батарейная, Братск, Гончарово, Камышта, Кандалакша, Карабула, Красноярск-Северный, Кучеткан, Надвоицы, Новокузнецк-Восточный, Обнорская, Орловка, Уаз при условии обеспечения перевозок этой продукции с вышеуказанных станций в суммарном объеме не менее 3,466 млн тонн в 2017 году во всех видах подвижного состава. Об этом говорится в протоколе заседания правления РЖД.

Соответствующий понижающий коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 15 августа и действует по 31 декабря 2017 г. включительно.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.

В текущем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖДс 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.