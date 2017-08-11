Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
11 августа, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти, транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за штормового предупреждения, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в 19.00 объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с 22.00 до 02.40 был остановлен налив текущей танкерной позиции. В настоящее время танкер отгружен, однако следующая графиковая позиция встанет под погрузку только после снятия штормового предупреждения, по прогнозу - в 14.00 сегодняшнего дня", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая. "Прием нефти в систему и поставка на заводы идет штатно", - отметил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Как сообщал ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
3
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
4
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост
5
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
6
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
7
На Камчатке открылся "Вулканариум"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама