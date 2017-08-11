"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за штормового предупреждения, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в 19.00 объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра с 22.00 до 02.40 был остановлен налив текущей танкерной позиции. В настоящее время танкер отгружен, однако следующая графиковая позиция встанет под погрузку только после снятия штормового предупреждения, по прогнозу - в 14.00 сегодняшнего дня", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая. "Прием нефти в систему и поставка на заводы идет штатно", - отметил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Как сообщал ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.