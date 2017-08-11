Авиакомпании РФ за 7 месяцев увеличили перевозку пассажиров на 20,7%, до 58,1 млн человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе-июле 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 20,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 58,12 млн человек, говорится в материалах Федерального агенства воздушного транспорта (Росавиации).

При этом в июле было перевезено на 17,5% пассажиров больше, чем годом ранее. Услугами авиакомпаний во втором летнем месяце воспользовались более 11,88 млн человек.

Пассажирооборот за семь месяцев вырос на 23,3% и достиг 143,34 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел в отчетном периоде увеличился на 2,3 п. п., до 82,4%.

Кроме того, авиакомпании с начала года перевезли 623,34 тыс. тонн почты и грузов, что на 20,3% превышает результат аналогичного периода 2016 года. За это время грузооборот возрос на 20,8%, до 4,27 млрд тонно-км, тоннокилометраж - на 22,7%, до 17,17 млрд тонно-км.