"Рускон" увеличил парк подвижного состава на 200 фитинговых платформ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ГК "Рускон" увеличила парк подвижного состава на 200 фитинговых платформ, сообщает пресс-служба компании.

"ГК "Рускон" завершила ввод в эксплуатацию новых 80-футовых фитинговых платформ производства АО "ЗМК", поставленных в рамках договора, заключенного в апреле текущего года. В результате, парк собственных платформ компании достиг 1000 единиц.", - говорится в сообщении.

Платформы будут использованы преимущественно в составе ускоренных контейнерных поездов на собственных маршрутах компании.

Как отметил вице-президент по продажам "Рускон" Андрей Чернышев, сейчас, следуя изменениям конъюнктуры рынка, возникла необходимость в пополнении парка подвижного состава.

По данным компании, железнодорожные контейнерные перевозки восстанавливаются быстрее других, что подтверждается ростом их объемов в Группе. Так, по итогам шести месяцев 2017 года рост составил 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГК "Рускон" - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России в сфере внешнеторговых контейнерных перевозок, оказывает услуги по международной доставке через порты России и ближнего зарубежья свыше 250 тыс. TEU.