Контейнерооборот российских портов за 7 месяцев вырос на 16%, до 2,6 млн TEU

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Контейнерооборот портов России в январе-июле 2017 года составил 2,64 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

Темпы роста контейнерооборота продолжают увеличиваться. Так, рост контейнерооборота в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составлял 10,7%, в первом полугодии - 15,3%.

Перевалка импортных контейнеров в январе-июле составила 1,13 млн TEU, что на 17,5% превышает показатель 2016 года (перевалка груженых выросла на 22,8%, порожних - сократилась на 39,8%). Экспортных контейнеров перевалено на 15,9% больше - 1,1 млн TEU (груженых контейнеров перевалено на 8,3% больше, порожних - на 29,9%). Каботаж вырос на 10,3%, до 373,01 тыс. TEU, транзит - на 32,3%, до 37,05 тыс. TEU.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) по итогам января-июля перевалено 274,13 тыс. TEU. В том числе импортная перевалка составила 219,55 тыс. TEU, каботажная - 33,46 тыс. TEU, экспортная - 21,07 тыс. TEU.

Порты Балтийского бассейна за отчетный период увеличили перевалку контейнеров на 10,3%, до 1,29 млн TEU. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна увеличился на 27,1%, до 815,22 тыс. TEU, Азово-Черноморского - на 17,3%, до 450,64 тыс. TEU, Каспийского - на 18,4%, до 1,45 тыс. TEU, Арктического - на 3,3%, до 78,95 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 49%, Дальневосточного - 30,9% совокупного контейнерооборота РФ.

По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64 млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.