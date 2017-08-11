Austrian Airlines из-за роста пассажиропотока увеличили число рейсов из Краснодара

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines до конца августа будет ежедневно выполнять рейсы из Краснодара в Вену, что связано с ростом пассажиропотока, сообщили в пятницу в пресс-службе управляющей аэропортами Кубани компании "Базэл Аэро".

Ранее из Краснодара в Вену выполнялось шесть рейсов. "Добраться воздушным транспортом из Краснодара в столицу Австрии можно будет ежедневно. С увеличением частоты полетов для краснодарцев и гостей города становятся доступнее стыковки из Вены в города Европы: Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен и Штутгарт", - сказали в компании.

Рейсы в Вену из Краснодара выполняются на воздушных судах Embraer 195 вместимостью 120 мест, по вторникам - на воздушных судах Airbus A319 вместимостью 144 места.

С начала этого года пассажиропоток в аэропортах Кубани - Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике - вырос на 14% в сравнении с показателями первого полугодия 2016 года. На международных направлениях перевезены почти 346 тыс. пассажиров, прирост в среднем составил 75%. Самый большой рост в 85% показал аэропорт Краснодара.